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Diyarbakır'da eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 17.09.2023 16:22
  • Giriş: 17.09.2023 16:22
  • Güncelleme: 17.09.2023 16:22
Kaynak: AA
Diyarbakır'da eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.

Peyas Mahallesi'ndeki evlerinde dün 4 çocuk annesi Ayşe Altan'ın (31), eşi Abdülhamit Altan (30) tarafından başından pompalı tüfekle vurularak öldürmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Polisi arayarak eşini öldürdüğünü itiraf eden ve gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan zanlının sevk edileceği adliye binası çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekiplerince durumundan şüphelenilen bir kişinin kimlik sorgusu ve üst araması yapıldı.

Üzerinde tabanca ve şarjör bulunan şüphelinin, öldürülen Ayşe Altan'ın kardeşi H.G. (29) olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan H.G. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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