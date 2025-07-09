Diyarbakır'da firari deve kuşu "Hüdhüd"e eş bulundu

DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da hediye edildiği yerden kaçarak kendisini büyüten kişinin yaşadığı kırsal mahalleye dönüşüyle hafızalarda yer edinen deve kuşuna, hayırsever bir firma sahibinin girişimiyle eş bulundu.

Hediye edildiği iş insanının benzinliğinden 11 Şubat'ta kaçan, ardından Diyarbakır-Silvan kara yolunda görülen, yaklaşık 15 kilometre katederek kendisini büyüten Fesih Ateş'in yaşadığı merkez Yenişehir ilçesi Güzelköy Mahallesi'ne dönen deve kuşuna, Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesinin gezici klinik uygulaması kapsamında akademisyenlerce sağlık kontrolü yapıldı.

Sahibinin "Hüdhüd" adını verdiği deve kuşu için, sağlık kontrolünde "yalnız olmasından kaynaklı anksiyete durumu" tespit edilmesi üzerine eş arayışına girildi.

DÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi ve Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan İçen'in "İmkanı olanlar bu deve kuşuna bir eş bulsun." çağrısına, kentte hayırsever bir firma sahibinden yanıt geldi.

Gelinlik tasarımı ve üretimi yapan firmanın sahibi Mehmet Kaymak, deve kuşuna bakan Fesih Ateş ile iletişime geçti.

Erkek deve kuşu "Hüdhüd"e, bölge illerinde yapılan araştırma sonucu Elazığ'da eş bulundu.

"Hüdhüd", dişi deve kuşuyla Diyarbakır'da bir araya getirildi.

- "Tüm canlıların mutlu olma hakkının olduğu mesajını vermek istedik"

Firma sahibi Mehmet Kaymak, AA muhabirine, yaklaşık 16 yıldır gelinlik ve moda tasarımı alanında bölgede faaliyet yürüttüklerini, bunun yanı sıra birçok sosyal içerikli projeye imza attıklarını söyledi.

Kaymak, ürettikleri gelinliklerle bölgede birçok çiftin mutluluğuna mutluluk kattıklarını ifade ederek, "Televizyonlarda ve sosyal medyada, firar eden deve kuşunun yalnız olduğunu öğrendim, bundan dolayı da üzüntü duydum. Sahibi Fesih ağabey ile konuştuk, deve kuşuna uygun bir eş arayışına geçtik. Elazığ'da ona uygun bir eş bulduk." dedi.

Ardından dişi deve kuşu ile "Hüdhüd'ün bir araya getirildiğini anlatan Kaymak, bu deve kuşunun bir daha firar etmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Kaymak, "Tüm canlıların mutlu olma hakkının olduğuna dair bir mesaj vermek istedik. Bu hayvanımız da yalnızdı ve uygun bir eş arayışına girdik. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Birbirlerine biraz yabancılık çekiyorlar, inşallah alışırlar." ifadelerini kullandı.

- "Dişi deve kuşunu getirdiğimizde Hüdhüd çok heyecanlandı"

Deve kuşunun sahibi Fesih Ateş de uzun zamandır yalnızlıktan dolayı stres içerisinde olan "Hüdhüd"e bir süredir eş aradıklarını söyledi.

Ateş, "Allah razı olsun Mehmet Bey, Hüdhüd'ümüze destek çıktı, ona bir eş buldu ve getirdi. Hüdhüd o kadar mutlu oldu ki ben de mutlu oldum. Onun da evlatlarım gibi bakımını yapacağım. Dişi deve kuşunu getirdiğimizde Hüdhüd çok heyecanlandı." diye konuştu.