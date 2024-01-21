Diyarbakır'da futbolcuları taşıyan midibüs devrildi: 10 yaralı

Diyarbakır'da Dicle Belediyespor futbolcularını taşıyan midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada aralarında futbolcuların da olduğu 10 kişi yaralandı. Kaza sonrasında 1'nci Amatör Küme'deki Lice Gücü Spor-Dicle Belediyespor karşılaşması ertelendi.

Diyarbakır'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Dicle Belediyespor futbolcularını taşıyan midibüs devrildi.

Kazada, aralarında futbolcuların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Lice ilçesi Fis Ovası mevkisinde meydana geldi.

1'nci Amatör Küme'de mücadele eden ve Lice Gücü Spor ile oynayacakları maç için yola çıkan Dicle Belediyespor futbolcularını taşıyan 21 TB 227 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

MAÇ ERTELENDİ

Kazada aralarında futbolcuların da olduğu 10 kişi, yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Lice ve kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Lice Gücü Spor-Dicle Belediyespor maçı ertelendi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.