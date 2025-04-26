Diyarbakır'da hafif ticari araç alev alev yandı

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde park halinde alev alan hafif ticari araç, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki 444 TOKİ sitesinin bahçesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, park halindeyken alev aldı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Hafif ticari araç kullanılmaz hale gelirken, yangın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.(DHA)

Haber Kamera: Özcan ARGİN-/DİYARBAKIR(DHA)