Diyarbakır'da hakim ve savcı lojmanlarının yakınındaki siteye EYP atıldı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, hakim ve savcıların kaldığı lojmanlara yakın sitenin bahçesine el yapımı patlayıcı atıldığı öğrenildi. Patlama anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 24 Ocak’ta akşam saatlerinde, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Hakim ve savcıların kaldığı lojmanlara yakın bir sitenin bahçesine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından el yapımı patlayıcı atıldı.

Herhangi bir hasara neden olmayan patlama anı kameraya yansırken, görüntülerde, el yapımı patlayıcının bahçeye atıldığı, daha sonra patladığı ve dumanların yükseldiği görülüyor.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede inceleme yaparken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmanın da sürdüğü belirtildi

BİR GÜN ARAYLA İKİ GİRİŞİM

Dün akşam (25 Ocak) saatlerinde ise Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü önünde el yapımı patlayıcı atıldığını duyurmuştu.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada saldırıyı maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği ve şahısların kaçtığı aktarılırken kimlik tespit çalışmasının sürdüğü belirtilmiş, saldırıda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilmişti.

Bu saldırı girişimiyle ilgili olarak bu sabah 13 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.