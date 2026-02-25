Diyarbakır'da halk GES'e karşı direniyor: Askerler köyü kapattı

Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Kervanpınar köyünde mera alanına yapılmak istenen GES projesine karşı köylülerin başlattığı mücadele sürerken, Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, proje sahasının aynı zamanda yeni tescillenen 1. derece arkeolojik SİT alanı olduğunu açıkladı.

SİT sınırlarının projeyi koruyacak şekilde değiştirildiğini belirten Komisyon, yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. Köyde “yüzlerce askerle giriş çıkışların kapatıldığını” belirten Komisyon, uygulamayı “keyfi müdahale” ve “hürriyetinden yoksun bırakma” olarak nitelendirdi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Kervanpınar köyü sakinleri, mera alanında yapılmak istenen ZENKAR-1 Güneş Enerji Santralı (GES) projesine karşı eylem başlattı. Köylülerin eylemine karşı şirket, jandarma eşliğinde köye gitti. Köyün giriş çıkışları ile GES’in yapılacağı alan da jandarma tarafından kapatıldı. Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyeleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri köylülerle dayanışmak üzere bölgeye gitti.

“GIRAP BAJAR YERLEŞİM ÖREN YERİ 1. DERECE SİT ALANI”

Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, proje alanının aynı zamanda yeni keşfedilen Ğırap (Gırap Bajar Yerleşim Ören Yeri) olduğunu belirterek, alanın 1. derece arkeolojik SİT alanı olarak tescillendiğini açıkladı.

Komisyon açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Diyarbakır Barosunun, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne başvurusu üzerine; Diyarbakır’ın Sur ilçesi Sati köyünde (fiili olarak Kervanpınar köyü sınırları içinde kalıyor) Gırap Bajar Yerleşim Ören Yeri tespit edilerek, 1. derece arkeolojik SİT alanı olarak tescillenmiştir. Fakat bu tarihi yerleşim yerini tehdit eden ve gün yüzüne çıkmasını engelleyecek olan ZENKAR-1 Güneş Enerji Santralı (19,5 MWm/15 MWe; 22,7 Ha) projesini korumak için; SİT alanı GES alanının dışına çıkarılarak, yapışık arazide ilan edilmiştir.

“MOZAİK KALINTILARI VAR, BİLİRKİŞİ RAPORU DA BU YÖNDE”

Öncelikle belirtmek istiyoruz ki; yapılması planlanan GES alanında tarihi mozaik kalıntıları mevcut olup, burası da fiili olarak SİT alanı içinde kalmaktadır. Bizzat Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi’ndeki yargılamasındaki keşifte arkeoloji bilirkişisinin tespiti ve raporu bu yöndedir. Ayrıca arkeolojik bir yapının tam olarak ortaya çıkarılması çok hassas çalışmalarla yıllar boyunca sürmektedir.”

KURUL YETKİLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne tepki gösterilen açıklamada, kurul yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulduğuna dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

“Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü; nasıl oluyor da yüzeysel bir incelemeyle, hiçbir kazı çalışması yapmadan, SİT alanın kesin sınırını, uzman bilirkişi raporunun aksine tespit ediyor? Ve tespit edilen SİT alanın koruma ve tampon bölgesini görmezden geliyor? Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın risk altındaki Gırap Bajar Yerlesım Ören Yerı'nin gerçek anlamda ülkemize kazandırılması ve korunması için acil harekete geçmesini talep ediyoruz.”

“YÜZLERCE ASKERLE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI”

Açıklamada, köydeki güvenlik önlemlerine de tepki gösterildi. Komisyon, köyün birçok giriş çıkışının, meraya, tarlalara ve bazı evlere ulaşımın kapatıldığını ileri sürerek, “Adeta Kervanpınar ve Sati köylerinde savaş varmışçasına yüzlerce asker köyün birçok giriş çıkışını, meraya, tarlalara, birçok eve ulaşımı kapatmıştı. Sokağa çıkma yasağı ya da yazılı bir karar var mı diye sorduk, yoktu. Halka böyle keyfi müdahalede bulunulamaz. Bu, hürriyetinden yoksun bırakma, düşman hukuku uygulamasıdır. Bununla ilgili de suç duyurusunda bulunacağız” ifadesini kullandı.