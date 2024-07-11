"Diyarbakır'da hastalar kobay olarak kullanıldı'' iddiası: TTB'den Sağlık Bakanlığı'na 10 soru

TTB, Covid döneminde Diyarbakır halkının 'kobay' olarak kullanıldığına ilişkin iddialar hakkında Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaptı. TTB Merkez Konseyi, idddialara ilişkin Sağlık Bakanlığı'na 10 soru yöneltti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) "Türk ışını" yöntemiyle Diyarbakır'daki bazı hastaların COVİD-19 döneminde "kobay olarak kullanıldığı" iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan açıklamada söz konusu iddialara ilişkin Sağlık Bakanlığı’na bazı sorular yönetildi.

TTB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dünden itibaren çeşitli basın-yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında paylaşılan, belli dalga boyunda ışınların, endoskopik yöntemle solunum sistemine uygulanarak COVID-19 tedavisinde etkisinin araştırıldığı bir çalışmada Diyarbakır’da tedavi görmekte olan bazı hastaların 'kobay olarak kullanıldığına' ilişkin iddialar son derece rahatsız edicidir. Klinik araştırmaların sıkı etik kurallarına uyulmaksızın bir çalışma yapılmış olduğu iddiası hem dehşet verici hem de bilime ve bilimsel yönteme olan inancı sarsıcı bir iddiadır. Bu nedenle, COVID-19 döneminde bütün çalışmaları kendi iznine bağlamış olan Sağlık Bakanlığı yetkililerinden bu çalışmaya ilişkin iddiaları yanıtlamak ve oluşan soru işaretlerini gidermek üzere aşağıdaki sorulara bir an önce yanıt vermesini talep ediyoruz.”

TTB tarafından Sağlık Bakanlığı’na şu sorular yönetildi: “Türk ışını” adı verilen yöntemin klinik öncesi aşamaları nasıl ve nerede gerçekleştirilmiştir? Klinik öncesi aşamalarda ışının virüs üzerine etkisinin yanı sıra hücrelere olabilecek yan etkileri araştırılmış mıdır? Klinik öncesi araştırma sonuçları bilimsel kamuoyu ile paylaşılmış mıdır? Klinik araştırma aşamasına geçildiğinde gönüllüler üzerinde uygulanması için etik kurul onayı alınmış mıdır? Gönüllülerden aydınlatılmış onam alınmış mıdır? Klinik araştırmaların gönüllülerin güvenliğini sağlamaya yönelik kurallarına uyulmuş mudur? Klinik araştırma hangi merkezlerde gerçekleştirilmiştir? Klinik araştırma eğer tek merkezde gerçekleştirildi ise, cihazın geliştirildiği ve ekibin görev yaptığı şehir yerine Diyarbakır’daki tek bir merkezde yapılmış olmasının özel bir sebebi var mıdır? Klinik araştırma hangi aşamada ve hangi nedenle durdurulmuştur ?(yöntem yaygın kullanıma girmediğine göre ya etkisizlik ya da güvenlik sorunu nedeniyle durdurulmuş olması beklenir) Klinik araştırma TİTCK KAP veya clinicaltrials.gov gibi kamuya açık bir veri tabanına kayıtlı mıdır? Araştırma sonuçları bilimsel kamuoyu ile paylaşılmış mıdır?

SOYLU DETAYI

Diyarbakır'da Covid-19 hastalarını kobay olarak kullandığı öne sürülen Türk Işını cihazının sahibi şirket daha önce de vurgun iddialarıyla gündeme gelmişti.

Şirketin yönetim kurulunda ise eski İçişleri Bakanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun kuzeni Mehmet Soylu yer alıyordu.

ANADOLU AJANSI'NDA HABERİ YAYINLANMIŞTI

Türk Işını Tedavi yöntemine ilişkin 26 Haziran 2020 tarihinde Anadolu Ajansı'nda da bir habere yer verilmişti. Haberde "Kovid-19 hastasına Türk Işın Tedavisi Yöntemi uygulandıTürk Işın Tedavisi Yöntemi (TurkishBeam) ilk kez Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yatan hastaya uygulandı" ifadeleri yer almıştı.