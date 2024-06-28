Diyarbakır'da havuza girmek isteyen kadınlara gericilerden tehdit

Diyarbakır'da bir sitede kadınların havuza girmesini engellemek isteyen gerici bir grup, havuza girmek isteyenleri "Sizin ağababalarınızı öldürmüşüz. Mezarları bile belli değil" sözleriyle tehdit etti.

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde bir sitede iddiaya göre gerici bir grup, kadınların sitenin havuzuna girmesini engellemeye çalıştı.

Kadınlara yapılan müdahalenin ardından yaşana tartışmada saldırgan grup, "Havuzu kapattıracağız, çimento dökeceğiz" diyerek şezlongları kırıp havuza attı.

Sosyal medyada yayılan videoda grup içinden bir şahsın "Hanginizin gücü bize yetiyor? Sizin ağababalarınızı öldürmüşüz, daha mezarlarının yeri belli değil" diyerek kadınları tehdit ettiği görüldü.

DEM PARTİ MİLLETVEKİLİNDEN TEPKİ

Yaşananlara Halkların Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren de tepki gösterdi. Diyarbakır'da bir süredir yapılan başka saldırıları da hatırlatan Eren, şunları kaydetti:

“Devletin içerisindeki karanlık odaklar son zamanlarda Diyarbakır’da kirli bir oyunu adım adım devreye sokmak istiyor. Dans eden gençler dövülüyor, kahve içen yurttaşlar taciz ediliyor. Son olarak bir şahıs kadınları 'Sizin ağa babalarınızı öldürmüşüz, daha mezarlarının yeri belli değil' diyerek tehdit ediyor. İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Emniyet’i bu karanlık saldırıları izlemekle mi yetineceksiniz? Yoksa sizde bu planın bir parçası mısınız?”

Devletin içerisindeki karanlık odaklar son zamanlarda Diyarbakır’da kirli bir oyunu adım adım devreye sokmak istiyor. Dans eden gençler dövülüyor, kahve içen yurttaşlar taciz ediliyor. Son olarak bir şahıs kadınları “Sizin ağa babalarınızı öldürmüşüz, daha mezarlarının yeri belli… https://t.co/EckHSzdGI0 — Serhat Eren (@AvSerhatEren) June 27, 2024

Diyarbakır'da iki hafta önce Swingamed isimli dans okulunun açık alanda düzenlediği dans etkinliğine 50 kişilik bir grup, ‘Tekbir-Allah-u Ekber’ diyerek saldırmış, iki kişiyi yaralamışlardı.

Geçen hafta ise İsrail aleyhine slogan atan bir grup, Burger King ve Starbucks şubelerine saldırmıştı.