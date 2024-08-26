Diyarbakır'da Hewş Kafe'ye yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Cami Kebir Mahallesi’nde bulunan Karga ve Hewş kafeye 11 Temmuz’da silahlı ve ses bombalı saldırı düzenlendi.

Artı Gerçek'ten Rojhat Abi'nin haberine göre; Hewş Kafe'ye saldırı anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yüzü kapalı üç saldırgan ellerindeki silahlar ile kafelere ateş ederken görülüyor.

SALDIRGANLAR SERBEST BIRAKILMIŞTI

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Karga ve Hewş kafelerine yapılan silahlı ve ses bombalı saldırı sonrası tutuklanan üç kişi, tutukluluk incelemesinin ardından 15 Ağustos'ta serbest bırakıldı.