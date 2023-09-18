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Diyarbakır'da husumetli iki grup arasından silahlı kavga: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 18.09.2023 17:53
  • Giriş: 18.09.2023 17:53
  • Güncelleme: 18.09.2023 17:57
Kaynak: AA
Diyarbakır'da husumetli iki grup arasından silahlı kavga: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'da  çıkan silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bismil'in Dumlupınar Mahallesi 802. Sokak'ta karşılaşan ve aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Açılan ateş sonucu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Bismil Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ölen 2 kişinin cansız bedeni otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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