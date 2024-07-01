Diyarbakır'da içinde 3’ü çocuk 5 kişinin olduğu ev kundaklandı

Diyarbakır'da Suriyelilerin kaldığı belirtilen ve içinde üçü çocuk beş kişinin olduğu ev, ateşe verilen yanıcı maddenin içeriye atılmasıyla kundaklandı. Polis, evdekilerin akrabası olan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güncel 01.07.2024 10:43 Giriş: 01.07.2024 10:43

Güncelleme: 01.07.2024 10:47 Kaynak: DHA

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Fotoğraflar: DHA