Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Karacalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 41 yaşındaki Veysel Cuban, 65 yaşındaki Burhan İnatçı ve 64 yaşındaki İ.İ. ile isimleri öğrenilmeyen 3 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Veysel Cuban ve Burhan İnatçı hastanede hayatını kaybetti. Diğer 4 yaralının tedavileri ise hastanede sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.