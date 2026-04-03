Diyarbakır'da iki çocuk yuvarlanan kayanın altında kaldı: 11 yaşındaki Barış hayatını kaybetti
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki kuzenin üzerine kaya yuvarlandı. 11 yaşındaki Barış Yaman hayatını kaybederken, Y.Y. (11) yaralandı. Yaralı çocuk Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı, Barış Yaman’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin kırsal Tanışık Mahallesi’nde meydana geldi.
Kuzenler Barış Yaman ve Y.Y.’nin (11) üzerine çıktıkları kaya yuvarlandı. Bu sırada 2 kuzen, kayanın altında kaldı.
Çevredekilerin çocukları kayanın altından çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kontrolünde, Yaman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Y.Y. ise ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Y.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Barış Yaman’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.