Diyarbakır'da iki kafeye ses bombalı ve silahlı saldırı: Türkan Elçi'ye ait mekan da aralarında
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Karga Kafe ve Hewş Kafe'ye ses bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Merkanlar arasında öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi CHP Milletvekili Türkan Elçi'ye ait kafenin de olduğu öğrenildi.
Diyarbakır’ın tarihi Suriçinde 2 kafeye ses bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi.
Güneydoğu Ekspres'in haberine göre saldırının hedefinde öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi ve CHP Milletvekili Türkan Elçi'ye ait Karga Kafe ile bitişiğindeki Hewş Kafe vardı.
Saldırıda yaralanan kimse olmazken, polis olay yerinde inceleme yaptı.
İki kafenin saldırıdan önce tehdit edildiği de ortaya çıktı.
Hewş kafenin sahibi Bahoz Damlayıcı tehdit aldığını belirterek durumu polise bildirdiğini ancak herhangi bir tedbir alınmadığını söyledi.
BURGER KİNG VE STARBUCKS SALDIRISI
Geçtiğimiz ay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir grup, Mahabad Bulvarı'ndaki Starbucks şubesi ile Sur ilçesindeki Burger King şubesine saldırı düzenlenmişti.
İş yerlerine maddi hasar veren grup, İsrail aleyhine slogan atarak bazı çalışan ve müşteriler de darp etmişti.