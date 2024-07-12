Diyarbakır'da iki kafeye ses bombalı ve silahlı saldırı: Türkan Elçi'ye ait mekan da aralarında

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Karga Kafe ve Hewş Kafe'ye ses bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Merkanlar arasında öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi CHP Milletvekili Türkan Elçi'ye ait kafenin de olduğu öğrenildi.

Güncel 12.07.2024 09:52 Giriş: 12.07.2024 09:52

Güncelleme: 12.07.2024 10:01 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: MA