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Diyarbakır'da iki minibüsün çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 02.08.2023 13:17
  • Giriş: 02.08.2023 13:17
  • Güncelleme: 02.08.2023 13:17
Kaynak: AA
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Diyarbakır'da iki minibüsün çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'da iki minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan 1'i çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Kayapınar ilçesi Şanlıurfa Bulvarı'nda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen iki minibüs çarpıştı.

Kazada, 1'i çocuk üzere 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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