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Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 26.04.2025 12:50
  • Giriş: 26.04.2025 12:50
  • Güncelleme: 26.04.2025 12:50
Kaynak: AA
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 MNT 827 ve 07 BTY 150 plakalı otomobiller, merkez Sur ilçesi Diyarbakır çevre yolu kırsal Kırmasırt Mahallesi kavşağında çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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