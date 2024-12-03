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Diyarbakır'da iş cinayeti: 13. kattan düşen işçi öldü

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Mezopotamya Mahallesi'nde bir binanın 13. katında çalışan Engin Gündüz isimli 43 yaşındaki işçi henüz bilinmeyen nedenle zemine düşerek hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı
  • 03.12.2024 17:31
  • Giriş: 03.12.2024 17:31
  • Güncelleme: 03.12.2024 17:32
Kaynak: AA
Diyarbakır'da iş cinayeti: 13. kattan düşen işçi öldü
Fotoğraf: İHA

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde inşattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Mezopotamya Mahallesi'nde bir binanın inşaatında çalışan Engin Gündüz (43) 13'üncü kattan dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Engin Gündüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

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