Diyarbakır'da iş cinayeti: 2'nci kattan düşen 'çocuk işçi' öldü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 16 yaşındaki Velat Kılıç isimli çocuk, dün akşam saatlerinde çalıştığı inşaatın 2. katından henüz bilinmeyen nedenle düşerek hayatını kaybetti.

  • 15.01.2026 13:54
  • Giriş: 15.01.2026 13:54
  • Güncelleme: 15.01.2026 14:03
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Diyarbakır'da Bismil ilçesinde çalıştığı inşaatta yüksekten düşen Velat Kılınç (16), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi.

2 katlı inşaatın son katında çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle düşen Velat Kılınç, ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kılınç, ambulansla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Velat Kılınç, hayatını kaybetti. Kılınç'ın cenazesi, Akpınar Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

