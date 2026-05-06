Diyarbakır'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi öldü
Diyarbakır'da dün OSB'de bulunan bir mobilya fabrikasında çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan 29 yaşındaki Halit Yoldaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İşçi cinayetine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde OSB'deki bir mobilya fabrikasında meydana geldi. 29 yaşındaki Halit Yoldaş, çalıştığı fabrikada giden elektriği açmak için şalteri kaldırmak istediği sırada akıma kapıldı.
Yoldaş ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yoldaş, kurtarılamadı.
Evli ve 1 çocuk babası Halit Yoldaş’ın cansız bedeni, hastane morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’nda defnedildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.