Diyarbakır'da iş cinayeti: İnşaattan düşen iki işçi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 5 katlı inşaatın son katında çalışırken düşen işçiler Harun Aksel ve Ahmet Şimşek (25) hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatın son katında kalıp sökme işi yapan Harun Aksel ile Ahmet Şimşek, henüz bilinmeyen nedenle dengelerini kaybederek düştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Harun Aksel, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Yine ağır yaralanan Ahmet Şimşek de gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.