Diyarbakır'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir binanın inşaatında çalışan M.Y. isimli 32 yaşındaki işçi, bulunduğu 4. kattan beton zemine düşerek hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Huzurevleri Mahallesi'nde bir binanın inşaatında çalışan M.Y, (32) 4. kattan zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan M.Y, ambulansla kaldırıldığı Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.