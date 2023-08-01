Diyarbakır'da iş cinayeti: Üzerine kaya parçaları düşen işçi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol çalışması sırasında üzerine kaya parçaları düşen ekskavatör operatörü Umut Doğuç, hayatını kaybetti.

Diyarbakır Lice'de yol çalışması sırasında kaya parçalarının altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde kırsal Yalaza Mahallesi'nde meydana geldi. Umut Doğuç'un kullandığı ekskavatörün üzerine, yol çalışması sırada kaya parçaları düştü.

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Doğuç, ilk müdahalenin ardından Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğuç, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.