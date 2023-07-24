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Diyarbakır'da iş merkezindeki boş dairede çıkan yangın söndürüldü

Bina görevlisinin yangına müdahale anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Ajans Haberleri
  • 24.07.2023 16:38
  • Giriş: 24.07.2023 16:38
  • Güncelleme: 24.07.2023 16:38
Kaynak: AA
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Diyarbakır'da iş merkezindeki boş dairede çıkan yangın söndürüldü

Diyarbakır'da bir iş merkezinde boş dairede çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selehattin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı iş merkezinin 4. katındaki kullanılmayan bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi bina görevlisi yaparken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın dairede hasara neden oldu.

Bina görevlisinin yangına müdahale anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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