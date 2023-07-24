Diyarbakır'da iş merkezindeki yangın; 2 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır'da 6 katlı bir binanın 4'üncü katındaki boş büroda yangın çıktı. 2 kişinin dumandan etkilendiği yangın, bina görevlilerin de müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da 6 katlı bir binanın 4'üncü katındaki boş büroda yangın çıktı. 2 kişinin dumandan etkilendiği yangın, bina görevlilerin de müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangın, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Adliye Sarayı yanındaki 6 katlı iş merkezinde çıktı. Binanın 4'üncü katında boş bulunan bürodan dumanlar yükseldi. Durum itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri gelirken, bina görevlileri ise kapıyı açarak içeriden müdahale etti. Alevlerin kapladığı yangında zaman zaman patlamalar oldu. Bu sırada ekipler, iş merkezini tahliye ederken 2 kişi ise dumandan etkilendi. Dışarıya çıkarılan 2 kişiye sağlık görevlileri müdahale etti. Yangın sırasında yaşananlar ve sonrası kameralara yansıdı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.