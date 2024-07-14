Diyarbakır'da iş yerine ateş açılmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir iş yerine silahla ateş açılmasına ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Cami Kebir Mahallesi'nde kafe ve otel olarak hizmet veren bir iş yerine 11 Temmuz'da silahla ateş açılmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan V.G, U.Y. ve G.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlılardan V.G'nin söz konusu iş yerinin sahiplerini daha önce "gürültü yaptıkları" ve "mahallenin düzenini bozdukları" iddiasıyla tehdit ettiği belirlenmişti.