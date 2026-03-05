Giriş / Abone Ol
Diyarbakır'da işçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı

Kontrolünü kaybeden işçi servisi, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. 10 işçi yaralandı.

Yurt
  • 05.03.2026 18:25
  • Giriş: 05.03.2026 18:25
  • Güncelleme: 05.03.2026 18:27
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Diyarbakır'da tekstil işçilerini taşıyan servis, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Batman Çevre Yolu Halid Bin Velid Bulvarı Kavşağı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 21 AAS 700 plakalı, tekstil işçilerini taşıyan işçi servisi, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

