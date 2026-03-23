Diyarbakır'da kadın cinayeti: 22 yaşındaki Aleyna başından vurularak katledildi

Diyarbakır'da 22 yaşındaki Aleyna Yaray, Cafer Başeğmez tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Fail Başeğmez cinayetin ardından 112'yi arayarak olay yerinden kendini ihbar etti.

Olay, 20 Mart tarihinde akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yer alan Üçkuyu Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi.

Cafer Başeğmez ile Aleyna Yaray arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Başeğmez, tartışmanın büyümesi üzerine silahını kullanarak Yaray’ın başına tabanca ile ateş etti.

Başından vurulan Yaray ağır yaralanırken, fail Başeğmez olayın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak işlediği cinayeti kendisi ihbar etti.

Başeğmez'in yaptığı ihbarın ardından yetkililer, belirtilen adrese sağlık ve polis ekiplerini sevk etti.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede 22 yaşındaki Yaray’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet mahallindeki delil toplama ve inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yaray’ın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere morga götürüldü.

Kendi yaptığı ihbarla olay yerinde bekleyen Başeğmez, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Başeğmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.