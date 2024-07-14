Diyarbakır'da kafeye silahlı saldırı: Üç kişi tutuklandı
Diyarbakır'da bir otel ile CHP Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait kafeye tabancayla ateş açan V.G ile ona yardım eden iki kişi tutuklandı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 11 Temmuz gece saatlerinde bir otel ile Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait kafeye tabancayla ateş açılıp tehditte bulunulmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, ateş edenin kolunda dövme bulunan V.G. olduğu belirlendi. Polis, V.G. ile ona yardım eden U.Y. ve G.Ç.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadesinde V.G.'nin otel ve kafeye gelenlerin çok gürültü yaptıklarını, mahallenin düzenini bozduklarını söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.