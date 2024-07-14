Diyarbakır'da kafeye silahlı saldırı: Üç kişi tutuklandı

Diyarbakır'da bir otel ile CHP Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait kafeye tabancayla ateş açan V.G ile ona yardım eden iki kişi tutuklandı.

Güncel 14.07.2024 14:43 Giriş: 14.07.2024 14:43

Güncelleme: 14.07.2024 14:50 Kaynak: DHA

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