Diyarbakır'da kahvede silahlı kavga: 10 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kahvede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi Karanfil 6. Cadde'de bulunan kahvehanede iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

Olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralanırken, cadde üzerindeki iki otomobil de kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kendi imkanlarıyla ve sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.