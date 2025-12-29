Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 29.12.2025 13:20
  • Giriş: 29.12.2025 13:20
  • Güncelleme: 29.12.2025 13:20
Kaynak: AA
Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Etkili olan kar nedeniyle caddeler, sokaklar, parklar ve araçlar beyaza büründü.

Kar yağışı kara ve hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Kentte bazı uçak seferleri yapılamadı.

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kentin farklı noktalarında hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Karayolları ve belediye ekiplerince yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.

Trafik polisleri ise sürücülere karda dikkatli ilerlemeleri, hız ve hatalı sollama yapılmaması konusunda uyarıda bulunuyor.

