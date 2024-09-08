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Diyarbakır'da, katledilen Narin Güran için protesto yürüyüşü

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran için DEM Parti ve DBP protesto yürüyüşü düzenledi. Yüzlerce yurttaş Narin'in katillerinin hesap vermesi için sloganlar attı.

Güncel
  • 08.09.2024 22:29
  • Giriş: 08.09.2024 22:29
  • Güncelleme: 08.09.2024 22:32
Kaynak: ANKA
Diyarbakır'da, katledilen Narin Güran için protesto yürüyüşü
ANKA
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı.
DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi üyeleri ve yurttaşlar Diyarbakır'da düzenlediği yürüyüşle cinayete tepki gösterdi.
Bağlar ilçesinde başlayan yürüyüşte toplanan yurttaşlar ellerinde Narin’in fotoğraflarını taşıyarak sık sık katillerin hesap vermesi için sloganlar attı.
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