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Diyarbakır'da kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu aranıyor

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki Edanur Güler isimli çocuktan 3 gündür haber alınamıyor.

Güncel
  • 06.12.2024 15:34
  • Giriş: 06.12.2024 15:34
  • Güncelleme: 06.12.2024 15:34
Kaynak: AA
Diyarbakır'da kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu aranıyor

Diyarbakır'da kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu aranıyor.

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde yaşayan Güler ailesinin 14 yaşındaki kızları Edanur Güler, 3 gün önce çıktığı evine bir daha dönmedi.

Kızlarını arama çalışmasından sonuç alamayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Ekiplerin, Güler'i arama çalışması devam ediyor.

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