Diyarbakır'da kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki Edanur Güler isimli çocuktan 3 gündür haber alınamıyor.
Kaynak: AA
Diyarbakır'da kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu aranıyor.
Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde yaşayan Güler ailesinin 14 yaşındaki kızları Edanur Güler, 3 gün önce çıktığı evine bir daha dönmedi.
Kızlarını arama çalışmasından sonuç alamayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Ekiplerin, Güler'i arama çalışması devam ediyor.