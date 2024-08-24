Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'den iz yok

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde önceki gün saat 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

Jandarma ekipleri helikopterden termal kamera ile arama yaptı. AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında, diğer ekipler de köyün çevresi ve tarlalarda çalışma yürütüyor.

Baba Arif ve anne Yüksel Güran çifti de kızlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Baba Arif Güran, kızının bulunması için ekipler ve yurttaşların yoğun çalışma yürüttüğünü söyledi.

KURAN KURSUNDAN ÇIKMIŞ

Kızının kaybolduğu gün Kuran kursundan çıkıp eve doğru geldiğini belirten Güran, okulun güvenlik kamerasından eve doğru geldiğinin görüldüğünü ifade etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Arif Güran'ın 21 Ağustos'ta kızının kaybolduğunu ve aramalarına rağmen bulamadıklarını jandarmaya bildirdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Kayıp kız çocuğu Narin Güran'ın bulunabilmesi amacıyla Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timince Tavşantepe Mahallesi ve diğer bölgelerde geniş çaplı arama faaliyetine devam edilmektedir" bilgisi verildi.

Valilikçe paylaşılan görüntüde de ekiplerin köyde, çevresinde, tarlalarda ve sulama kanalındaki arama çalışması yer alıyor.

NARİN GÜRAN'IN ARKADAŞLARIYLA YÜRÜMESİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Narin Güran'ın kaybolduğu saatlerdeki görüntüsünü çevredeki bir okulun güvenlik kamerası kaydetti.

Tavşantepe İlkokulu'nun güvenlik kamerası görüntüsünde, saat 15.15 sıralarında Güran'ın 4 arkadaşıyla birlikte bir müddet yürüdüğü, daha sonra ayrıldığı görülüyor.