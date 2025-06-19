Diyarbakır'da kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dün saat 19.00'dan beri haber alınamayan 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın cansız bedeni, gece saatlerinde sitenin yangın merdiveni boşluğunda bulundu.
Kaynak: İHA
Diyarbakır'da kayıp olarak aranan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni yangın merdiveni boşluğunda bulundu.
Edinilen bilgilere göre, dün saat 19.00 sıralarında Kemertaş Mahallesi Mahirkent Sitesi’nde 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım’dan haber alamayan yakınları ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ve ailenin aramaları sonucu saat 24.00 civarında Yasemin Yıldırım'ın cansız bedeni sitenin yangın merdiveni boşluğunda bulundu.
Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.