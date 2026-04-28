Diyarbakır'da kayıp 3 yaşındaki çocuk tarlada uyurken bulundu
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde haber alınamayan 3 yaşındaki Yazgül Kaya için arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Yazgül, yaşadığı evin arka kısımda bulunan yaklaşık 500 metre uzaklıktaki tarlada uyurken bulundu.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki kız çocuk yaşadığı eve yaklaşık 500 metre uzaklıktaki tarlada uyurken bulundu.
İlçeye bağlı kırsal Tokluca Mahallesi'nde yaşayan Kaya ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, çocukları Yazgül Kaya'nın kayıp olduğu yönünde ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
EVİNE 500 METRE UZAKTAKİ TARLADA BULUNDU
Kız çocuğunun bulunması için su kanalında ve arazide arama çalışması yürütüldü.
Ekipler, arama çalışmasını dron desteğiyle sürdürdü.
Arama çalışmasına katılan çocuğun amcası Mehmet Kaya ve diğer vatandaşlar, çocuğu evlerinin arka kısımda bulunan yaklaşık 500 metre uzaklıktaki tarlada uyurken buldu.
Sağlık ekiplerine teslim edilen Yazgül Kaya, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra hastaneye kaldırıldı.