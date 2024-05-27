Diyarbakır'da kayyum, 'Gönül Sohbeti' için Hatipoğlu'na 99 bin TL ödemiş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyumunun "Gönül Sohbetleri" için Nihat Hatipoğlu'na 99 bin TL ödediği ortaya çıktı. 3 milyar liradan fazla borç bırakan kayyum yönetimi, seçimlerden önce de 'çerez' için 769 bin TL harcamıştı.

31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) kayyumlardan geri aldığı belediyelerin borç batağında olduğu ortaya çıkarken, geçmiş harcamalara dair yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Kayyumun 3 milyar TL'den fazla borç bıraktığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde borç tespiti devam ediyor.

MA'nın haberine göre; daha önce "temsil, ağırlama, tören, fuar ve organizasyon giderleri" adı altında 769 bin TL'yi de çerez, çikolata ve içeceğe harcadığı ortaya çıkan kayyumun, bir program için TV programcısı ve Sabah yazarı ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na belediye bütçesinden 99 bin TL verdiği ortaya çıktı.

Belediye bağlı Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, "Ali Emiri Kültür Sanat Sezonu" kapsamında 15 Ocak’ta “Gönül Sohbetleri” programı düzenledi. Nihat Hatipoğlu, programın konuğu oldu.

Hatipoğlu'na program için 26 Şubat’ta belediye bütçesinden 99 bin TL ödeme yapıldı.

EN AZ 3 MİLYAR 345 MİLYON BORÇ

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) kazandığı Amed Büyükşehir Belediyesi'nde kayyumların yarattığı tahribatlar bununla sınırlı değil.

Eşbaşkanlar Serra Bucak ve Doğan Hatun, bir süre önce genel borç ile belediye bağlı DİSKİ'nin borcunun toplamının 3 milyar 345 milyon TL olduğu açıklamıştı.

Borç tespitine dair çalışmalar devam ederken, kayyumun seçim öncesi "temsil, ağırlama, tören, fuar ve organizasyon giderleri" adı altında 769 bin TL'yi de çerez, çikolata ve içeceğe harcadığı ortaya çıkmıştı.