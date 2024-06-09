Diyarbakır'da kayyum protesto edildi

DEM Parti tarafından Diyarbakır’da, Hakkari Belediye Başkanlığı’na kayyum atanmasını protesto amacıyla düzenlenen yürüyüşe polis tarafından müdahale edildi.

Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına yönelik protestolar sürüyor. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır İl Başkanlığı’nca merkez Yenişehir ilçesindeki AZC Plaza önünden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne yürüyüş düzenlendi. Diyarbakır Valiliği’nce kentte süren eylem ve etkinlik yasaklarına karşın yürüyüşe izin verdi ancak polis, slogan atılması nedeniyle göstericilere müdahale etti. DEM Parti milletvekilleri Adalet Kaya, Ceylan Akça Cupolo, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) milletvekilleri Çiğdem Kılıçgün Uçar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de arbedede arada kaldı. Yürüyüş Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde son buldu.

Büyükşehir belediyesi önünde kalabalığa seslenen DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, kayyum uygulamalarına yönelik mücadelelerini yürüteceklerini ifade edere uygulamanın AKP’nin yıkımına neden olacağı mesajını verdi. Halkın iradesine sahip çıkacaklarını söyleyen Uçar, şöyle devam etti:

"KAYYUM DEMEK AKP'NİN YIKIMI DEMEKTİR"

"Diyarbakır’da bütün halkımızla beraber 2016 yılından bugüne kayyumla yol almaya çalışan ama 31 Mart seçimlerinde çürümüşlüğü ayan beyan açığa çıkan bu kayyum uygulamasına karşı en güçlü cevap verdiğimiz yerlerden birindeyiz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hakkari’de atanan kayyumun devamı gelmeyecek. Ne Akşener, ne Bahçeli tek yol demokrasidir o da Kürtlerin mücadelesidir. Onları buraya davet ediyoruz. Kayyum meselesini yeniden oturup, düşünsünler. Kayyum demek, AKP’nin yıkımı, bitmesi demektir. Eğer gitmek istiyorsa, saygı duyacağız, direnişimizi daha da büyüteceğiz. Ne adaletsizliğinizle, ne savaş politikanıza, ne uyguladığınız tecride, ne de kayyum politikasına boyun eğmeyen bir Kürt iradesi var. Ne halkımızın iradesinin gasp edilmesini izin vereceğiz, ne de onların bu yolda yeni ittifaklar kurmalarına izin vereceğiz."