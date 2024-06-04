Diyarbakır'da kayyum protestosuna engel: Yasak kararı 3 gün uzatıldı

Diyarbakır Valiliği, DEM Partili Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınarak yerine kayyum atanmasının ardından kentte eylem ve etkinliklere ilişkin alınan yasaklama kararını 3 gün daha uzatma kararı aldı.

Diyarbakır Valiliği, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM) kazandığı Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması kararının ardından kentte her türlü eylem ve etkinliğe ilişkin yasaklama kararının 10 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Ali Çelik'in Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesi sonrası bir duyuru yaptı.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kararı protesto etmek amacıyla il genelinde düzenlenecek eylem ve etkinliklere karşı yasak kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari Belediye Başkanının görevden uzaklaştırılması ile ilgili konular veya bu konu bahane gösterilerek yapılabilecek benzer nitelikte eylem ve etkinliklerle ilgili olarak, açık alanlarda bahse konu olaylara ilişkin yapılmak istenen toplanma, yürüyüş, nöbet, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi her türlü eylem ile bu eyleme katılmak amacıyla geldiği veya ilimiz sınırlarını kullanarak diğer illere geçeceği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişleri, dış ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkışları veya il merkezimize girişleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince (jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırımız içerisinde 7 Haziran 2024 saat 14.15'ten 10 Haziran saat 14.14'e kadar yasaklanmıştır."​​​​​​​