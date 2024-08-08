Diyarbakır'da kayyumlardan devralınan belediye işletmelerinin gelirlerinde artış

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yeni yönetiminin kayyumlardan devraldığı yedi işletmenin geliri yüzde 24 arttı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerin ardından kayyum yönetiminden devraldığı işletmelerin gelirini yüzde 24 arttırdı.

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı, Canlı Hayvan Borsası, Diyarbakır Şehirlerarası Terminal İşletmeleri (DİŞTİ), Batı İlçe Otogarı, Doğu İlçe Otogarı, Bismil İlçe Otogarı, Bismil ve Silvan Mezbahaları gelirlerinin kayyum dönemindeki 15 Nisan-31 Temmuz 2023 tarihleri ile 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardında göreve başlayan yeni yönetimin 15 Nisan-31 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki üç buçuk ayın verilerini karşılaştırdı.

Yapılan değişiklikler sonucu Canlı Hayvan Borsasının kayyum döneminde 475 bin 193 TL olan geliri, yeni yönetim 971 bin 622 TL’ye; Batı İlçe Otogarındaki 538 bin 976 TL geliri, 612 bin 786 TL’ye; Diyarbakır Şehirlerarası Terminal İşletmelerinin (DİŞTİ) 1 milyon 969 bin 822 TL olan otobüs gişe geliri, 2 milyon 112 bin 164 TL’ye; DİŞTİ’nin 194 bin 238 TL olan sivil araç gişe geliri, 249 bin 156 TL’ye; Bismil İlçe Otogarının 153 bin 774 TL olan geliri, 167 bin 240 TL’ye; Doğu İlçe Otogarının 74 bin 747 TL olan geliri, 81 bin 994 TL’ye, Bismil ve Silvan Mezbahalarında 33 bin 480 TL olan geliri ise, 55 bin 80 TL’ye çıkardı. Kayyum döneminde toplam 3 milyon 440 bin 232 TL olan işletmelerin geliri, 3 buçuk ayda 809 bin 813 TL artarak 4 milyon 250 bin 45 TL’ye yükseldi.

"YÖNETİMSEL DEĞİŞİKLİĞİN ETKİSİ OLDU"

Gelir artışını değerlendiren Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Mehdi Gümüş, 15 Nisan’daki atamaların ardında bazı değişiklikler yaparak çalışmalara başladıklarını belirtti.

İşletmelerdeki gelir artışında yönetimsel değişikliğin etkisi olduğunu aktaran Gümüş, 15 Nisan-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında 4 milyon 250 bin lira gelir topladıklarını kaydetti. Gümüş, önceki yılın aynı aylarına göre tarife değişikliği olmamasına rağmen 800 bin lira artış olduğunu vurguladı. Gümüş, “Değişikliklerle birlikte verilerimizde artışlar meydana geldi. Artışlar arkadaşlarımız tarafından günlük olarak iletiliyor ve bu verileri anlık takip ediyoruz. Herhangi bir azalma veya artma var mı diye veri tabanı oluşturuyoruz” dedi.