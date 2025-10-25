Diyarbakır'da "kızıl gerdanlı incir kuşu" görüntülendi
"Kızıl gerdanlı incir kuşu" Diyarbakır'da görüntülendi. Böylece, türün Türkiye'de görüldüğü iller haritasına Diyarbakır da eklendi.
Kaynak: DHA
Asya ve Avrupa’nın kuzey kesimleriyle Alaska’da yayılım gösteren kızıl gerdanlı incir kuşu, Kuzey kutup dairesi ile Rusya’nın kuzeydoğusunda ürüyor.
Kış mevsiminin yaklaşması ve havaların soğuması nedeniyle her sene sonbahar mevsiminde Amerika, Asya ve Avrupa’nın güney kesimlerine göçen kızıl gerdanlı incir kuşu, zorlu kış koşullarında Afrika’nın kuzey kesimlerine kadar iniyor.
Kuşlar, Afrika yolculuğunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni dinlenme ve beslenme alanı olarak kullanıyor.