Diyarbakır'da kolonlarından ses gelen apartman tahliye edildi

Diyarbakır'da kolonlarından ses geldiği belirtilen 6 katlı apartman tahliye edildi.

Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi 134’üncü Sokak'ta bulunan Bengi-6 Apartmanı’nda meydana geldi.

Kolonlardan ses geldiğini fark eden bina sakinlerinin ihbarı sonrası bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, önlem alıp binada oturanları tahliye etti. Sokak, polis ekipleri ile koordineli şekilde şerit çekilerek giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Binada detaylı inceleme başlatılacağı belirtildi.