Diyarbakır'da kontrollü şekilde patlatılan şüpheli valiz, boş çıktı

Diyarbakır'da bir düğün salonunun önüne bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Valiz boş çıktı.

Ajans Haberleri 21.06.2024 23:20 Giriş: 21.06.2024 23:20

Güncelleme: 21.06.2024 23:20 Kaynak: DHA

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