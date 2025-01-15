Diyarbakır'da lise öğrencisi bıçaklı saldırıya uğradı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde lise öğrencisi, okul çıkışı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak yaralandı.

Olay Ergani Anadolu Lisesi’nde 13 Ocak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, A.K. (15), okul çıkışında 18 yaşındaki D.Y. adlı kız tarafından karnından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. A.K. polis arabasıyla Ergani Devlet Hastanesine sevk edildi.

A.K, buradaki tedavisinin ardından taburcu edilirken, şüpheli D.Y. ise Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. D.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

A.K, okul çıkışında bir anda seslenildiğini belirterek, "Dönüp baktığımız sırada ’karakol orada bir derdiniz varsa gidip orada konuşalım’ dedim. Bir anda sağ taraftan bana bir tekme geldi. Döndüğümde saçımdan tutulup bıçak saplandı. Kan görünce o korkuyla yere düştüm. Polis arabası geldi ve hastaneye gittim. 7 dikiş atıldı. Beni bıçaklayan dışarıdandı. Kendisini tanımıyorum" dedi.