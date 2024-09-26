Diyarbakır'da maden projesine geçit yok: Talana karşı sokağa!

HABER MERKEZİ

Diyarbakır Lice ve Ordu Korgan’da, doğal yaşam alanlarını tehdit eden madencilik projelerine karşı yurttaşlar mücadele başlattı. Her iki bölgede halk, yaşam alanları savunmak için eylem kararı aldı.

Lice’nin Akçabudak, Kılıçlı, Bayırlı, Ulucak, Baharlar, Güldiken, Yorulmaz ve Saydamlı mahallelerini kapsayan alanda yapılmak istenen bakır madeni projesine karşı köylülerin direnişi sürüyor. Dimin Madencilik şirketi tarafından hayata geçirilmek istenen projenin sondaj çalışmalarına başlandı ve bölgede yüzlerce ağaç kesildi. 2020 yılında çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlayan projenin bedeli 927 bin TL olarak belirlendi. Planlanan faaliyetin 24 hektarı ÇED izin alanı olarak belirlenirken ruhsat sahası ise 712 hektarlık bir alanı kapsıyor. Alanın tamamı ormanlık ve mera alanından oluşuyor.

Bölgede maden istemeyen ve proje için "yürütmeyi durdurma" talebiyle mahkemeye başvuran yurttaşlar, demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla 28 Eylül saat 12.00’da kitlesel bir eylem gerçekleştirecek. Lice Doğa Savunma Kolektifi eyleme dair yaptığı çağrıda, “90'lı yıllarda boşaltılmış olan bu köylerin yaşam alanlarını ve geçim kaynaklarını; özellikle korumamız gerekirken, talana açarak ikincil örselenmeye sebep olmak ve mevcut iklim krizine karşı en büyük direncimiz karbon yutak alanı ormanlarımızı, yok etmek kabul edilemezdir” ifadelerine yer verildi.

Bölgenin değerli bir biyoçeşitlilik alanı olduğuna dikkat çekilen çağrıda şunlar aktarıldı: "Bu nedenle; geleceğimize, toprağımıza, suyumuza, doğamıza sahip çıkmak adına Cumartesi günü yapılacak kitlesel basın açıklamamıza; tüm halkımızı, yaşam ve doğa savunucularını, STK'ları, demokratik kitle ve meslek örgütlerini davet ediyoruz."

"ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Ordu’nun Korgan ilçesinde yapılan ve Aybastı Perşembe Yaylası’nı da olumsuz etkileyecek maden işletmesinin ön çalışması olan maden arama sondajına karşı, Korgan Aybastı Kabataş Yaylalarını Koruma Platformu miting kararı aldı.

Korgan Aybastı Kabataş Yaylaları Koruma Platformu, Taşzemin İnşaat Madencilik şirketi tarafından yapılmak istenen projeye karşı 13 Ekim tarihinde 12.00-16.00 saatleri arasında miting gerçekleştirecek.

Platform Sözcüsü Özdilek Aydoğan, "Yaylalarımızın yok edilmesine sessiz kalmayacağız. Ordu Valiliği Mera Kurulu’nun birinci kararı sondajların bile yaylalarımıza zarar vereceğini vurgulayarak sondaja izin vermezken ne olduysa Ordu Valiliği Mera Kurulu yeniden toplanarak şirketin sondaj yapmasını uygun gördü. Onlar uygun görse de bizler asla izin vermeyeceğiz" dedi.

"ORTAK DERDİMİZ YAYLALARIMIZ"

Ordu Valiliği Mera Kurulu’nun şirket için verdiği olumlu kararının iptali için Ordu İdare Mahkemesi’ne başvurduklarını aktaran Aydoğan, şunları söyledi:

"Korgan, Aybastı, Kabataş halkı olarak siyasi, bölgesel farklılıkları bir kenara bırakarak kenetlendik. Ortak derdimiz, yaylalarımız. Dünyada sayılı örnekleri olan mendereslerin bulunduğu Perşembe Yaylası da tehdit altında. Görsellik yanında endemik türleriyle önemli turizm merkezimiz yok edilmek isteniyor. Bu katliama izin vermeyeceğiz."

Fatsa’daki siyanürden İliç’teki katliama; yaşananları unutmadıklarını belirten Aydoğan, "Ordu’nun yüzde 74’ü maden sahası olarak ruhsatlandı. Bu ruhsatlı alanlar Bakanlık tarafından yerli ve yabancı şirketlere satılıyor. Tüm bu gerçekler ışığında toprağımıza, suyumuza; meramıza, ormanımıza, yaylamıza sahip çıkmak için her yolu deniyoruz" dedi.