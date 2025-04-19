Diyarbakır'da mahkemenin iptal ettiği ‘Şeyh Said Bulvarı’nın adı ‘Özgürlük Bulvarı’ olarak değiştirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisi, mahkeme kararıyla iptal edilen Şeyh Said Bulvarı’nın adını 'Özgürlük Bulvarı' olarak değiştirdi.

Yeni isim oy çokluğuyla kabul edildi.

Amida Haber’de yer alan habere göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisi, nisan ayı olağan toplantılarını tamamladı.

Başkan Vekili Evin Yelboğa’nın başkanlığında yapılan son oturumda, daha önce mahkeme kararıyla iptal edilen “Şeyh Said Bulvarı”nın yeniden isimlendirilmesi gündeme alındı.

Elazığ Caddesi ile Silvan karayollarını birbirine bağlayan 12 kilometre uzunluğundaki bulvara, gelen isim önerileri Meclis tarafından değerlendirildi. Oturumda yapılan oylamada, bulvara “Özgürlük Bulvarı” adının verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Bir önceki dönemde kayyumla yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, söz konusu bulvara “Şeyh Sait Bulvarı” adını vermişti.

Karar basına duyurulduktan sonra şu an cezaevinde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kararın iptali için mahkemeye başvurduklarını açıklamştı.

Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması yönünde karar vermişti.