Diyarbakır'da midibüs devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 11 kişi yaralandı
Diyarbakır'da midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. 4'ü ağır 11 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Diyarbakır-Bingöl kara yolunun kırsal Güçlü Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen midibüs, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan 50 yaşındaki Ganime Yıldızhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 4'ü ağır 11 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.