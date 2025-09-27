Diyarbakır'da minibüs durakta bekleyen otobüse çarptı: Çok sayıda yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, minibüsün durakta bekleyen otobüse arkadan çarptığı kazada, ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Yenişehir ilçesi Elazığ kara yolundaki Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, durakta bekleyen otobüse arkadan çarptı.

Kazada, ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.