Diyarbakır'da minibüs durakta bekleyen otobüse çarptı: Çok sayıda yaralı
Diyarbakır'da, minibüsün durakta bekleyen otobüse çarptığı kazada 15 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, minibüsün durakta bekleyen otobüse arkadan çarptığı kazada, ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Yenişehir ilçesi Elazığ kara yolundaki Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, durakta bekleyen otobüse arkadan çarptı.
Kazada, ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.