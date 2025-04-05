Diyarbakır'da minibüs yan yattı; 1 ölü, 1 yaralı

DİYARBAKIR’ın Silvan ilçesinde yan yatan kapalı kasa minibüsteki Yusuf Uğurlu (23) hayatını kaybetti, sürücü V.İ. yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Silvan- Bitlis kara yolu, Çavuşdamı mevkisinde meydana geldi. V.İ. idaresindeki su dolu pet şişe yüklü 72 AV 223 plakalı kapalı kasa minibüs, kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada sürücü ile Yusuf Uğurlu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Yusuf Uğurlu, yaşamını yitirdi. Sürücü, V.İ'nin tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-İhsan YILMAZ/DİYARBAKIR,(DHA)