Minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi de yaralandı

  • 22.12.2025 23:09
Kaynak: AA
Diyarbakır'da minibüsün çarptığı kişi öldü

DİYARBAKIR (AA) – Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Diyarbakır - Şanlıurfa karayolunun 10. kilometresinde Pirinçlik Köprülü Kavşağı mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AAT 661 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan A.A'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince A.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

