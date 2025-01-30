Diyarbakır'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir evde çıkan yangında ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 3. Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında, evde yalnız bulunan bedensel engelli A.Ö. (58) ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Ö. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi Yanık Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.